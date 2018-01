Llega compensación a empleados del ISSSTE. ¡Por fin!

Sergio Bello Villegas, subdirector administrativo en la clínica hospital ´Baudelio Villanueva´ del ISSSTE en Reynosa, informó que los vales de despensa o bonos anuales que se entregan a los trabajadores, empezaron a pagarse en desde la última semana de diciembre y ya casi se concluye con esa labor.

"Fue concretamente el día 26 del mes pasado cuando se inició al filo del mediodía la distribución de los vales a los interesados. Cada tarjeta de las 350 que llegaron, trae un monto de 11 mil 700 pesos para cada uno de los empleados, es la misma cantidad que se da a nivel federal independientemente que se trate de una enfermera, médico o administrativo", declaró el funcionario.

Siempre se habían pagado antes del 24 de diciembre, pero en esta ocasión no sucedió así, por lo que si cabe una disculpa por la situación que se presentó tanto a nivel central como delegación, fue una falta de responsabilidad de la compañía no hacerlos llegar en tiempo a los lugares de origen y comentó que espera que ya no vuelva a suceder, agregó Bello Villegas.

Reveló que él personalmente, acudió a Ciudad Victoria para recogerlos y la delegación estatal hizo el mayor esfuerzo posible, pero le fueron entregados el 24 de diciembre, pero hasta las 17:00 horas, por lo que tuvo que esperar al día siguiente para regresar a Reynosa, pero como era día de descanso, se procedió a entregarlos hasta el 26 a los beneficiarios.

"Se apoyó de esa manera a quienes tuvieron el derecho a recibir esa clase de respaldo económico", señaló Bello Villegas.

A estas alturas casi se termina con la entrega y sólo faltan unos pocos por recibir el sobre que contiene el equivalente a los bonos y seguramente no han venido a recogerlos porque todavía se encuentran de vacaciones, puntualizó.

Una disculpa para los trabajadores por no haber recibido a tiempo el beneficio anual . Sergio Bello Villegas, subdirector administrativo del ISSSTE

---

PAGOS PENDIENTES:

350

tarjetas entregadas

$11,700

de monto

4,095,000

destinados en Reynosa