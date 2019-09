Llega ´Checo´ Pérez recargado a Singapur

Con la felicidad de haber sido padre por segunda vez, con el nacimiento de su hija Carlota, el piloto mexicano Sergio Pérez, se mostró entusiasmado de lo que pueda lograr este fin de semana en el Gran Premio de Singapur.

"Siempre disfruto correr aquí, la ciudad tiene mucha energía y la pista es un desafío. Es físicamente difícil con el calor y la humedad y, debido a que es un circuito urbano, hay poco margen de error", comentó el piloto tapatío al arribar a la urbe asiática.

El piloto de Racing Point siempre había sumado puntos en ese circuito, a excepción del año pasado que terminó en el lugar 17 por una penalización.

"He tenido algunas buenas unidades en Singapur a lo largo de los años. Es un diseño de pista que me gusta y siempre me han gustado las pistas callejeras. Debes ser agresivo y preciso, y es una pista en la que puedes marcar la diferencia como conductor", recordó.

Antes de dejar Guadalajara, Checo publicó en sus redes un video en el que mostraba parte de su entrenamiento dentro de un sauna y con el casco puesto, como parte del acondicionamiento del cuerpo a la humedad y el intenso calor de la pista en Marina Bay.

"Cuando conduces estás sudando mucho. Es por eso que debes asegurarte de haber hecho tu entrenamiento físico también en condiciones de calor. Debes estar preparado porque a veces es difícil respirar. También es la carrera más larga del año en términos de duración", explicó el tapatío.

"Acá nos quedamos en hoteles al lado de la pista y realmente te sientes muy cerca de todo.

Caminas hacia la pista con los fanáticos y puedes sentir el zumbido y la atmósfera de la ciudad. Eso lo hace bastante diferente de otras carreras también. Es un gran lugar para una carrera y cuando el sol se pone, la pista se ve realmente hermosa bajo las luces".