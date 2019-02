Llega caravana migrante a Coahuila

Arteaga, Coahuila.- Alrededor de 900 migrantes de la caravana migrante arribaron esta tarde al Estado de Coahuila.

Los centroamericanos llegaron en seis tráileres de plataforma abierta, cada uno con un estimado de 150 migrantes, por lo que el registro rondaba los 900.

En las instalaciones del Gobierno del Estado se desplegaron cientos de trabajadores estatales, unos 160 del Municipio de Saltillo, funcionarios federales de Salud, Protección Civil y el Instituto Nacional de Migración.

También había personal consular de El Salvador, Honduras y Guatemala, observadores internacionales y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

El Gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, prometió el mejor trato humanitario a los integrantes de la caravana migrante que arribaron, pero pidió que no pasen otras, porque no existe la capacidad para atenderlos.

"Hay una coordinación, una preparación, estamos listos, sobre todo en materia de salud, alimentación y con los dormitorios. Hay una clasificación de familias, hombres, mujeres para que puedan pasar la noche tranquilos y puedan seguir el día de mañana", declaró.

Riquelme dijo que están listos y preparados los alcaldes de Acuña, Roberto de los Santos, y de Piedras Negras, Claudio Bres, pero con la esperanza de que la estancia de unos mil 500 migrantes no se alargue.

"Claro que no existe la capacidad aquí, mucho menos en Piedras Negras ni Acuña, vamos a tratar de agilizar, redoblar la atención y el esfuerzo que tengan la ayuda necesaria en su paso por Coahuila".

"Nos hubiera gustado que el tránsito no fuera por nuestro Estado, pero estamos asumiendo. Lo ideal es que no hubieran cruzado por nuestro Estado, que no hubieran tratado de pasar por la frontera de Piedras Negras y Acuña, no existe la capacidad, pero finalmente estamos para colaborar en esta situación, estamos enfrentando la problemática", agregó.