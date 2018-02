Llega la Caravana por la Dignidad a Jalisco

Guadalajara, México.- El reclamo del Gobernador de Chihuahua, Javier Corral, por retención de fondos por parte del Gobierno federal, llegó a Jalisco.



Poco antes de las 10:00 horas había alrededor de 600 personas reunidas en la Glorieta a los Niños Héroes, para marchar por Avenida Chapultepec hasta Avenida México y culminar en la Plaza de la República.



Decenas de políticos del ámbito local también participaron para externar su apoyo al Mandatario.



Entre ellos, el Alcalde de Guadalajara con licencia, Enrique Alfaro; el diputado federal de Movimiento Ciudadano (MC), Clemente Castañeda, y el precandidato a diputado del Distrito 8 de Jalisco, Alejandro Hermosillo, también por MC.



Al arribar a la entidad, Corral arremetió contra el Gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, quien días atrás calificó de electorera su caravana.



"Si algo tuviera que aclarar Aristóteles, es todo este tema de los medicamentos que llevó a cabo su (ex) Secretario (Antonio Cruces Mada), por qué despidió al Secretario en Infraestructura por el tema de los 'moches", sentenció.



El Mandatario aseveró que Sandoval Díaz figurará entre los ex Gobernadores priistas corruptos.



"No lo duden, en la lista de los ex Gobernadores priistas que van a traer problemas de corrupción, no lo duden, van a ver el nombre de Aristóteles Sandoval", remató.



En la Plaza de la República se congregaron cerca de 12 mil personas, según estimaciones de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara.