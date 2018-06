Llega la banda

Hidalgo, Tx.

Anoche llegó la banda Timbiriche al State Farm Arena de Hidalgo, Texas donde lograron ¡sold out! gracias a sus miles de admiradores que abarrotaron el recinto para cantar al unísono con la agrupación consentida de varias generaciones sus inolvidables canciones.

Fue a las 21:15 horas que arrancó este espectacular concierto del "Tour Juntos", apareciendo uno a uno en el escenario Sasha, Benny, Mariana, Erik, Alix y Diego, quienes por aproximadamente dos horas, deleitaron a sus fans de siempre acompañados de músicos y coros, teniendo como marco un vanguardista escenario.

La velada comenzó con el tema emblemático de la banda, Timbiriche y le siguieron Y La Fiesta Comenzó, Somos Amigos y La Banda Timbiriche.

Despúes y tras nutrida ovación para recibirlos llegaron clásicos éxitos como: Disco Ruido, Por Tu amor, Rock del Manicomio, Payasos, Noches de Verano, Amor primero, Freddy mi amor, Tayo Rebelde, Iremos Juntos, No Crezcas Más, Adiós A la Escuela, Solo en Mi Cuarto y Amor para ti.

La noche fue mágica para los seguidores de esta agrupación que cuenta con una trayectoria avalada por más de 35 años y aún siguen vigentes.

La lluvia de éxitos continuó con Sólo tú, Sólo yo, Ojos de Miel, Me Pongo Mal, Ámame hasta con los dientes, Acelerar, Mi Globo Azul y El Baile del Sapo.

Sin duda son innumerables los éxitos de esta agrupación pero todos fueron cantados al unísono por sus fieles seguidores a los que se unieron nuevas generaciones integradas por los hijos de los fans que ahora igual que los integrantes de Timbiriche se han convertido en padres de familia.

Mucho por cantar y mucho por decir pero la fiesta no paró y continuó con Teléfono, Soy Un Desastre, Me Plantó, Mágico Amor, Micky, No Seas Tan Cruel, No se si es amor, Tu me vuelves loco, Me Estoy volviendo loca y Rompecabezas.

Y la recta final estuvo a cargo de Ya Estaba Escrito, Muriendo Lento, Mamá, Princesa Tibetana, Besos de Ceniza, Tu y Yo Somos uno mismo, La Vida es Mejor Cantando, Corro, vuelo y me aceleró, Con todos Menos Conmigo y el cierre no podía haber sido mejor con tres melodías que marcaron una época y varias generaciones Juntos, Hoy Tengo que decirte papá y Juntos de esta manera finalizaron una noche de nostalgia, recuerdos, música de antaño que ya es parte de varias generaciones de México, EU y América Latina.