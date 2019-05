Llega apenas ayer dictamen educativo

Nosotros vamos a hacer nuestro trabajo, vamos a analizar, revisar, este es un Estado Soberano y lo vamos a analizar de acuerdo con lo que nosotros veamos dentro de esa reforma esa propuesta Glafiro Salinas Mendiola, presidente del Congreso

Cd. Victoria, Tam.- El Congreso de Tamaulipas recibió el dictamen de la Reforma Educativa enviado por el, sin embargo, no será sino hasta la próxima semana cuando dicha minuta sea discutida y votada por los 36 diputados locales, a pesar de que la mayoría de las legislaturas estatales ya habían aprobado dicha reforma por lo cual estaría siendo promulgada hoy mismo.

"La Reforma Educativa acaba de llegar hace un momento, nosotros queremos participar, nosotros queríamos hacer el análisis", indicó el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Glafiro Salinas Mendiola. "Queríamos estar dentro de esos 17 a favor o en contra, nosotros teníamos que analizar y revisar y estudiar lo que ellos están proponiendo".

Dicho dictamen llegó durante el transcurso de esta mañana al Palacio Legislativo.

"No vamos a menospreciarlo de ninguna manera, nosotros vamos a hacer nuestro trabajo, vamos a analizar, revisar, este es un Estado Soberano y lo vamos a analizar de acuerdo con lo que nosotros veamos dentro de esa reforma esa propuesta", dijo.

Esta Reforma deroga a la Reforma Educativa del expresidente Enrique Peña Nieto la cual fue respaldada en su momento por partidos como el Revolucionario Institucional, Acción Nacional, Nueva Alianza y Verde Ecologista.

El diputado panista destacó que debido a la premura con la cual fue recibida en el Congreso local no podría ser incluida en el orden del día para su lectura y discusión, a pesar de su relevancia y como ha sucedido con anteriores reformas como la de la creación de la Guardia Nacional, la de la Reforma Energética o la anterior Reforma Educativa.

PEDÍAN SESIÓN EXTRAORDINARIA

Mientras tanto, diputados locales de oposición llamaron a la diputada presidente de la Mesa Directiva del mes de mayo, María del Carmen Tuñón Cossío, a que convocara a una sesión extraordinaria para poder darle trámite a dicha iniciativa.

"Me hubiera gustado que el día de hoy estuviéramos aquí reunidos para aprobar las reformas constitucionales a los artículos tercero, 31 y 73 de lo correspondiente a la Educación Pública de nuestro país, veo que no es así", dijo el diputado Óscar Martín Ramos Salinas de Nueva Alianza; "diputada presidenta está en tiempo y forma como lo he escuchado en esta tribuna para convocar a una sesión extraordinaria el día que usted diga".

La nueva Reforma Educativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, según el legislador aliancista, permitirá garantizar el Derecho Humano a una Educación Pública, fortalece las escuelas normales, asignar más recursos a la Educación Pública, revalorizar a los docentes y garantizar sus derechos, la obligatoriedad de la educación inicial y superior, y sobre todo el respeto de los derechos laborales de los trabajadores de la educación.

"Quiero sumarme y solicitarle al igual que mis compañeros Copitzi (Hernández García) y Óscar Martín que se nos cite a otra sesión extraordinaria, me estaban informando que hoy en la mañana ya se recibió el dictamen que manda el Senado, aquí estamos, para eso se nos paga, podemos venir mañana, el viernes o el sábado, no es necesario que se nos cite hasta la próxima semana", agregó el también diputado turquesa Rogelio Arellano Banda.