Llega al país novela gráfica de Don Alejo

Cd. Victoria, Tam.- La Editorial Panini Comics dio a conocer la fecha de publicación de la novela gráfica "El Viejo y el Narco" en México, la cual narra los últimos momentos en la vida de don Alejo Garza Tamez, luego que el 14 de noviembre de 2010 perdiera la vida al enfrentarse a un grupo de sicarios quienes pretendían despojarlo de su rancho.

La edición llegará a tiendas y librerías a partir del 29 de enero, sin embargo, ya se encuentra disponible en preventa por internet a un precio de 149 pesos.

La recreación es realizada por el escritor Ricardo Vilbor y el artista gráfico Max Vento, quienes para fines artísticos y legales decidieron rebautizar al personaje principal como "Don Alejo García". Esta obra fue llevada primeramente al público franco-belga a inicios del 2019 bajo el título "Le vieil homme et les Narcos", posteriormente fue publicada en España y en la Unión Europea, "pero mi sueño es que se publique en México", dijo Ricardo Vilbor en entrevista exclusiva para El Mañana de Reynosa hace un año.

La novela gráfica en formato de pasta dura de 64 páginas es impresa bajo el sello Evolution Comics, la cual ha sido bien recibida por parte de la prensa europea. "Para mí don Alejo es un símbolo universal y creo que muchas personas de a pie, ciudadanos normales y corrientes nos sentimos identificados; leí en ese momento mucho sobre todo lo que ha pasado en México y he intentado ser respetuoso teniendo en cuenta que vivo muy lejos y no he vivido nada así", relató el escritor valenciano.

El 12 de noviembre de 2010 un grupo de pistoleros se presentó en el rancho San José del municipio de Padilla, exigiendo a su propietario abandonar la finca en un plazo de 24 horas. Don Alejo Garza ordenó a sus trabajadores no presentarse a trabajar al día siguiente, y decidió esperar a los pistoleros para hacerles frente en solitario. Tras varias horas de lucha el hombre de 77 años finalmente cayó abatido al agotarse sus municiones.

A la mañana siguiente personal de la Armada de México acudió al lugar y tomó conocimiento del enfrentamiento en el cual perdieron la vida cuatro gatilleros y dos más resultaron heridos, los cuales en parte ayudaron a la reconstrucción de los hechos.

Desde entonces don Alejo Garza se convirtió en un símbolo por la violencia e inseguridad que se viven en el estado y en el país.

"A mí me llegó y lo que hice fue ponerme a buscar información y empecé a imaginarme un pasado, una familia de don Alejo, porque a mí realmente lo que me interesa no es tanto el enfrentamiento armado en sí sino qué vida, qué decisiones ha ido tomando un hombre para que lo lleven al punto de no querer agachar la cabeza frente a unos narcos".

Aunque no está confirmado, Ricardo Vilbor y Max Vento han dado a conocer su interés por visitar México para presentar su obra y conocer Tamaulipas.