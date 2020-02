Llega al cine con romántica historia

Através de su cuenta de Instagram el cantante canadiense Justin Bieber compartió la imagen del dios del amor, personaje al que le dará voz en la cinta de animada "Cupid", que prepara Scooter Braun, quien se encargó de los documentales "Justin Bieber: Never Say Never", y "Justin Bieber´s Believe", además de Dadid Maisel, que ha colaborado con los estudios Marvel.

"Cuando le presentamos el proyecto a Justin, inmediatamente dijo que estaba emocionado por formar parte de él", señaló Braun.

"Por suerte para nosotros, como Cupid, él sabe un poco sobre el amor y sus trastadas", declaró el creativo a medios internacionales.

Este proyecto será dirigido por Pete Candeland, quien se ha destacado por la animación publicitaria y la creación de videoclips. Es el primero de la empresa Mythos Studio, compañía que pretende crear un universo enfocado en los personajes e historias de mitología griega y romana.

Bieber además de ponerle la voz a cupido, el canadiense también fungirá como productor ejecutivo de esta trama que gira en torno a la leyenda de amor entre este dios (Cupido) y Psique, recreando los raptos, engaños y envidias que se dan en torno al amor.

En la imagen que el intérprete de "I Don´t Care" subió a sus redes sociales se ve al dios sentado en un acantilado al atardecer y con la leyenda "Cúpido, la película".