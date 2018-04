Llega al cine

En la película La 4a Compañía hay diversas anotaciones sobre corrupción, reinserción social y humanidad, pero quién tiene la última palabra al debatir sobre estos temas será el público.

Así lo precisaron los directores del filme basado en hechos reales, Amir Galván y Vanessa Arreola, y su protagonista Adrián Ladrón, quien personifica a Zambrano, un joven delincuente que cae en el penal de Santa Martha en 1979 y cree que saldrá libre al integrarse al equipo de futbol americano Los Perros.

Pero, como dice el dice el dicho: “Perro no come perro”. El equipo no busca triunfos deportivos, sino que... ¡comete asaltos para entregar los botines a las autoridades!

GANADORA DE ARIELES

Ganadora de 10 Arieles en la pasada entrega, la historia que tardó más de seis años en concretarse y que se estrena este jueves en México, revela varios pormenores de la forma de operar de Arturo “El Negro” Durazo, quien fue jefe la Policía en el sexenio de José López Portillo, y quien se convirtió en un símbolo de corrupción en el País en los 80.

“Existen muchas oportunidades de preguntarse y de decidir, al momento de ver la película, sobre lo que nos deja y lo que representa hoy en día para la sociedad.

“Es una historia de años atrás, pero que nos hace preguntarnos: ‘¿Quiénes son los personajes que simbolizan la corrupción hoy en día?, ¿quiénes son los ‘Negro’ Durazo de hoy?, ¿en manos de quiénes está evitar la corrupción?”, indicó Arreola.

Para Galván y Ladrón, el relato verídico de cómo se manejaba el sistema penitenciario en ese entonces, no dista mucho de la realidad actual,

“Hicimos la mayor parte del rodaje en el penal, y fue un esfuerzo doble, extra, por las condiciones en las que lo llegamos a hacer, pero luego de que lo vieron algunos internos, hubo quienes dijeron que hasta nos quedamos cortos”, acotó Galván.

TEMA…LA CORRUPCIÓN

“Hay que tomar en cuenta que es primordial hacer un cuestionamiento acerca de la corrupción, en todos los sentidos. Sigue existiendo, no ha cambiado, y como sociedad, tristemente, ya estamos muy acostumbrados a ella”, añadió el actor protagónico.

En la película, Zambrano se suma al equipo de Los Perros, donde participan Palafox (Hernán Mendoza), Combate (Andoni Gracia), El Tripas (Carlos Valencia) y Siqueiros (Juan Carlos Flores), entre otros, en una serie de robos y desvíos de los que son copartícipes las autoridades.

Manuel Ojeda, quien encarna al director penitenciario, Chaparro, recordó la época en la que hizo El Apando, de Felipe Cazals, con diversas anécdotas que vivió en el rodaje de La 4a Compañía.

“Es curioso como en aquella cinta yo estaba del otro lado, y ahora estoy de este, en la parte de las autoridades, de la corrupción.

“Cuando estábamos rodando fue un momento muy duro, muy fuerte, y recuerdo que se me acercó un preso, ya de edad avanzada, y me dijo: ‘Quiúbole, Polonio’... acá nos volvemos a ver”, comentó Ojeda.

PREMIER. Elenco de La 4a Compañía en la presentación de la cinta.