Llega a Saltillo parte de caravana migrante

Los primeros integrantes de la caravana migrante que busca llegar a Estados Unidos arribaron anoche a Saltillo, donde el Gobierno estatal y el municipal esperan para hoy la llegada de unos mil 200 centroamericanos más.

El Gobierno dispuso de las bodegas estatales en el Libramiento Óscar Flores Tapia, en Arteaga, donde equipos de la Secretaría de Gobierno, de Salud, de Desarrollo Social, policías estatales y municipales montaron un dispositivo de atención integral.



"Me tratan mejor que en mi País, medicinas, comida, muy bien", dijo Rigoberto Figueroa, migrante hondureño que viaja al norte en busca de trabajo.



José María Fraustro Siller, Secretario de Gobierno de Coahuila, dijo que atendieron anoche a 158 migrantes, siete de ellos niños, a quienes acomodaron en colchonetas dentro de una de las bodegas.



En las instalaciones estatales existen remolques de la Secretaría de Salud con atención médica, médicos, enfermeras, trabajadores sociales, áreas con sanitarios separados por sexo, un comedor improvisado y vallas para el registro de quienes llegan.



Dijo que la mañana de hoy esperan la llegada de unos 300 migrantes más, hasta sumar mañana unos mil 400.



"Eran como mil 800. Aquí llegarán unos mil 300 o mil 400, eso quiere decir que unos 400 se quedaron en otros estados, otros se fueron por Tamaulipas y otros se han integrado a algunas poblaciones", comentó.



El funcionario informó que los migrantes se reagruparán en Saltillo, donde se espera que partan mañana hacia la frontera norte de Coahuila, hacia Piedras Negras y Acuña.



En Nuevo León, el Gobierno estatal informó ayer que se prepara ante un posible arribo de la caravana, sin embargo, el Padre Luis Eduardo Villarreal, fundador de Casanicolás, señaló que aún no hay nada definido.



"La caravana puede cambiar de decisión, de rumbo, en cualquier momento", explicó Villarreal, quien mantiene contacto directo con la CNDH y con Cónsules de Centroamérica que monitorean el trayecto de los migrantes.



Villarreal y otros defensores de los derechos de migrantes coincidieron en que es muy probable que un grupo elija ir posteriormente a Piedras Negras.



Pero Monterrey sigue siendo un punto muy atractivo para migrantes, enfatizó Villarreal, y hay centroamericanos que podrían decidir salirse de la caravana para dirigirse a territorio neolonés.



Además de la atención médica y social, el Gobierno de Coahuila busca protegerlos del crimen organizado para que busquen de manera ordenada su ingreso a Estados Unidos.



"Esperamos darles las mejores condiciones para que puedan hacer sus gestiones con el Gobierno americano y que busquen su ingreso en aquel país", indicó Fraustro Siller.



"Nosotros les decimos que no es sencillo por la situación que priva en aquel país y por la cantidad de visas que está dando el CBP, que dan de 14 a 15 pases diarios, y con esa población se tardarían dos o tres meses".



En una reunión sostenida la tarde de ayer, el Gobierno estatal acordó con los alcaldes de municipios por donde pasará la caravana la manera de atenderlos y evitar complicaciones.