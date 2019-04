Llega a Rusia el líder norcoreano Kim Jong

Vladivostok, Rusia.

El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, llegó a Rusia en tren el miércoles, en la víspera de una esperada cumbre con el presidente Vladimir Putin que se celebrará en un ambiente de estancamiento diplomático por su programa nuclear.

El dirigente, vestido con un abrigo negro y un sombrero, se reunió en primer lugar con funcionarios rusos en la estación de tren de Khasan, cerca de la frontera con el Norte, antes de viajar a la ciudad portuaria de Vladivostok, en la costa del Pacífico, donde se verá con Putin el jueves.

En declaraciones a la televisora estatal rusa Rossiya-24 a su llegada, Kim apuntó que espera una visita "exitosa y útil" y que le gustaría abordar con Putin el "arreglo de la situación en la Península de Corea" además de la relación bilateral entre Pyongyang y Moscú.

Kim se reunió con funcionarios locales y con el viceministro ruso de Exteriores antes de seguir su viaje hacia la ciudad portuaria de Vladivostok, en la costa del Pacífico, donde se verá con Putin el jueves. Es el primer líder norcoreano que pisa territorio ruso desde que su padre, el fallecido Kim Jong Il, lo hizo en 2011.

"He oído hablar mucho de su país y soñaba con visitarlo", dijo Kim. "Hace siete años que asumí el mando y no he podido visitarlo hasta ahora".

El líder norcoreano recordó el "gran amor" de su padre por Rusia y dijo que busca fortalecer la relación entre las dos naciones vecinas.