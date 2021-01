Llega a México activo para vacuna de AstraZeneca

En un vuelo comercial de Aeroméxico, la aeronave aterrizó hacia las 4:00 horas des este miércoles en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En total fueron trasladadas 2.4 toneladas de la sustancia, en tres contenedores tipo Va-Q-Tainers, que cuentan con un control de temperatura de alto desempeño. "La tecnología utiliza hielo seco para mantener su interior en un rango de -70 C hasta +25 C", informó la aerolínea. En tanto, el Canciller Marcelo Ebrard destacó la participación de Fundación Slim para ayudar a fabricar 250 millones de dosis de la vacuna en México, las cuales se distribuirán en América Latina. "La vacuna AztraZeneca se desarrolló en la Universidad de Oxford, no tiene fines de lucro y es la de menor costo en el mercado", indicó el Canciller. "Ha sido autorizada por Cofepris y entregará 77.4 millones de dosis a la Secretaría de Salud iniciando la última semana de marzo".