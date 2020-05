Llega a la televisión

Experto en novelas policiacas, en 1997 el escritor Jeffery Deaver elevó la adrenalina y el misterio de sus tramas al presentar su aclamada novela El Coleccionista de Huesos, donde le otorgó a un asesino desafiante un némesis a su medida: el detective Lincoln Rhyme, quien logra enfrentarlo pese a su discapacidad física.

Poco más de dos décadas después, la historia, que llevó al personaje a esclarecer casos en otros 13 exitosos libros, finalmente da el salto a la televisión de la mano de Sony Pictures Television.

MUCHO POR DESCUBRIR

"Lo interesante de este formato es que puedes descubrir más una historia, tener más conocimiento para comprender quiénes son los personajes realmente y saber más de su pasado y de sus familias.

"Muchas veces, sobre todo con las novelas que son adaptadas, no tienes la oportunidad de detallarlo. Ahora tenemos diez horas para contar la historia y creo que esa es la mejor ventaja", destacó el actor Russell Hornsby (Grimm) en entrevista exclusiva.

El criminólogo, quien regresa a la acción para atrapar a un asesino serial, fue interpretado por primera vez por Denzel Washington en 1999, en el filme homónimo de Phillipe Noyce, coestelarizado por Angelina Jolie.

MUY ACTUAL

Sin embargo, para Hornsby, realmente no existe punto de comparación entre ambas entregas, pues asegura que Lincoln Rhyme: Hunt For The Bone Collector contará con elementos más actuales.

"Lo que Denzel hizo fue original y asombroso en ese momento, pero es muy distinto. Ahora está hecho y adaptado a este tiempo, y creo que siempre es interesante ver a un mismo personaje en distintas pieles".

Para entregar una fiel adaptación de la novela, todos ellos se sumergieron de lleno en los relatos de Deaver, cuyos serie literaria enfocada en Rhryme se distribuye en 150 países y ha sido traducida en 22 idiomas.

Ese compromiso se nota en la interpretación de Hornsby, cuyo principal reto (el cual asegura haber disfrutado enormemente) fue someterse a la condición tetreplégica de su personaje.

EL MAYOR DESAFÍO

"El mayor desafío fue lidiar con su discapacidad, no ser capaz de mover ninguna parte del cuerpo más que la cabeza. Eso tomó una cantidad enorme de concentración, de calma y paciencia, que no creo que hubiera sido capaz de sobrellevar hace 4 ó 5 años. Estar casado y tener hijos ayudó mucho a conseguir esa paciencia. Leí toda la novela antes de empezar a trabajar, toda mi construcción se basó en ella y creo que sumado a toda mi experiencia, todo esto me preparó para encarnar a este personaje", compartió el histrión.