Llega a 828 casos y 46 fallecimientos

Cd. Victoria, Tam.

La tarde de este domingo fueron confirmados nueve nuevos casos positivos a Covid-19 (más 20 de la mañana), informó la secretaria de Salud, Gloria Molina Gamboa, luego de insistir a las y los tamaulipecos a quedarse en sus casas para evitar un mayor número de contagios que puedan derivar en complicaciones graves y defunciones.

Los casos de la tarde se tratan de una mujer de 22 años, otra de 79, un hombre de 19, otro de 28 y uno más de 49, todos ellos de Matamoros. De Madero 3 hombres de 34, 40 y 44 años y de Reynosa un hombre de 35 años. Otra defunción se presentó en El Mante, se trata de una mujer de 53 años con antecedente de obesidad mórbida (más tres de la mañana).

Con los nuevos casos, la cifra oficial asciende a 828 positivos y 46 fallecimientos en Tamaulipas.

Molina Gamboa reiteró su llamado a permanecer en casa, a hacer uso del cubrebocas, continuar con el lavado frecuente de manos, el estornudo de etiqueta y la sana distancia, para desacelerar la velocidad de transmisión de este padecimiento.

En la cuenta del IMSS en la entidad (@Tu_IMSS_TAM) se lamentó el fallecimiento del doctor Israel Pinillo Rodríguez, médico general, adscrito al Hospital General de Zona No. 13 en Matamoros, aunque el tuit no precisa la causa de la enfermedad, pero en la app de SST se suma un caso a Matamoros, mientras que en Reynosa hubo otro deceso que no se agregó a la cuenta de esta ciudad.

La Secretaría de Salud en sus comunicados omite revelar la identidad de los pacientes, al marcarlo así el protocolo.

REPORTE MATUTINO

Por la mañana fueron confirmados por el Laboratorio Estatal de Salud Pública un hombre de 45 años y una menor de Madero; de Matamoros 5 mujeres de 30, 44, 30, 35 y 19 años, y 6 hombres de 45, 28, 35, 46, 34 y 39 años de edad; de Nuevo Laredo un hombre de 86 años.

De Reynosa se reportaban cinco nuevos casos positivos, que corresponden a una mujer de 22 años, una mujer de 36 años, un hombre de 65 años, un hombre de 40 años y un hombre de 55 años de edad. De Tula un hombre de 47 años (defunción) que tenía antecedentes de diabetes mellitus descompensada e insuficiencia renal crónica.