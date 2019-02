Llave al PT: cerrada

Cd. de México.

El negocio que mantenía la cúpula del Partido del Trabajo (PT) con los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis) se terminó.



Este jueves, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que ninguna de esas estancias infantiles recibirá recursos públicos, como parte de la nueva política del Gobierno en materia de cuidado materno-infantil.

El tabasqueño sostuvo que los Cendis no recibirán presupuesto a partir de este año, ya que los recursos para ese fin serán entregados directamente a los padres de familia.



El Mandatario anunció la medida, tras reconocer que quienes han manejado esos centros formaron parte de la alianza electoral que lo postuló a la Presidencia de la República.



"Son muy cercanos a nosotros, pero no se va a entregar dinero, va directo a la gente, al beneficiario", expresó.



El año pasado, María Guadalupe Rodríguez, esposa del dirigente nacional del PT, Alberto Anaya, y directora de Cendis en Nuevo León, fue investigada por la PGR por el presunto delito de lavado de dinero.



El viernes 8 de febrero, López Obrador adelantó que los cambios al programa de Estancias Infantiles también aplicarían a los Cendis.



Ayer, el Gobierno dio a conocer que los padres de familia recibirán un subsidio de mil 600 pesos bimestrales por cada niño de 1 año y hasta un día antes de cumplir los 3 años; y mil 600 pesos bimestrales por cada niño indígena de 1 año y hasta un día antes de cumplir los 4 años.



El programa pagará 3 mil 600 pesos bimestrales por cada niño con discapacidad, de entre 1 año y hasta un día antes de cumplir los 4 años.



Además, se aclaró que los niños que actualmente estén registrados en el padrón, seguirán recibiendo el apoyo, aunque tengan más de 3 años.



Los apoyos económicos sólo serán entregados a las familias que no cuenten con seguridad social, pertenezcan a comunidades indígenas y que vivan en zonas con altos niveles de violencia.