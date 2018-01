Llamará Auditoría Superior a 40 ex Ediles de Tamaulipas por desvíos

Cd. Victoria, México (15 enero 2018).- Al menos 40 ex Ediles de Tamaulipas serán llamados por la Auditoría Superior del Estado (ASE), luego de que incumplieron con solventar las observaciones hechas a las cuentas públicas y al vencerse el plazo para presentar los informes requeridos.

"Van a ser llamados alrededor de 40 municipios que no han terminado de solventar sus cuentas", indicó el Contralor estatal Mario Soria.

El funcionario del Gobierno estatal precisó que la Auditoría Superior del Estado encontró anomalías por un monto de 25 mil millones de pesos a las pasadas administraciones estatal y municipales, del que una cantidad superior a los 5 mil millones de pesos corresponde a los ex Alcaldes del trienio 2013 al 2016.

La citada cifra, precisó, no tiene precedente en la historia de Tamaulipas, luego de más de 80 años de haber sido gobernada por el PRI y ahora por el PAN.

Aunque no lo confirmó, pero uno de los ex Ediles que pueden ser llamados por la ASE, es la exalcaldesa de Matamoros, la panista Leticia Salazar, por un millonario quebranto a las finanzas públicas que se le encontró y que posiblemente no haya subsanado aún.

EL NORTE publicó el 13 de octubre del año pasado que la Auditoría Superior del Estado al revisar las cuentas públicas del período 2013 a 2016 detectó a Salazar anomalías por el orden de los mil 371 millones de pesos, por lo que realizó 114 observaciones a su gestión.

También el 10 de noviembre del 2017 se difundió que el ex Alcalde priista del municipio de San Carlos, Samuel Rodríguez Urbina, fue detenido por elementos de la Policía Ministerial, tras ser acusado por la Fiscalía Especializada para el Combate a la Corrupción de Tamaulipas (FECCT), del desvío de 1 millón 217 mil 375 pesos en su Administración de 2005 a 2007.

"La falta de solventación puede incluir varios temas, gastos no claros, gastos en exceso o desvíos de recursos, no es uno en especial"; señaló el Contralor.

Aprobadas al vapor

En medio de los señalamientos que enfrenta Egidio Torre Cantú por presuntos desvíos millonarios a campañas electorales del PRI en el 2016, el Contralor de Tamaulipas, Mario Soria Landero, acusó a la legislatura de esa administración de mayoría priista de aprobar al vapor las cuentas públicas del ex Gobernador, lo que complica revisarlas.

"Nos pusieron un candado en el momento en que se aprobaron las cuentas públicas de manera maratónica, ya es para nosotros complicado abrir esas cuentas", criticó el funcionario del Gobierno estatal.

"Pero la Auditoría Superior del Estado (ASE) si tiene las facultades para hacerlo, se está trabajando y este año van a continuar".