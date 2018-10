Llaman a reforzar seguridad escolar

Desde aquí les decimos que tienen todo nuestro respaldo y nuestra solidaridad, no únicamente como diputados sino como maestros que somos porque quienes quisiéramos tener a un compañero baleado, amigo, familiar, a nadie . Óscar Martín Ramos Salinas, diputado local por Nueva Alianza

Cd. Victoria, Tam.- Tras los hechos violentos en los cuales se vieron envueltos maestros de Reynosa en las últimas semanas, los cuales a su vez originaron manifestaciones por parte del personal docente en aquel municipio, el diputado local Oscar Martín Ramos Salinas hizo un llamado tanto a las autoridades educativas como de Seguridad Pública para reforzar laen los planteles educativos.

"Los maestros y maestras de México y de Tamaulipas tenemos lo más valioso en este momento que son nuestras niñas y nuestros niños, y si no los protegemos nosotros quién va a protegerlos", cuestionó el presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso local, "es muy importante que todos sumemos esfuerzos y no solamente responsabilizar a una sola persona".

Ramos Salinas recordó que el próximo miércoles comparecerán ante el Congreso local los titulares de Seguridad Pública y de la Procuraduría de Justicia del Estado, Augusto Cruz Morales e Irving Barrios Mojica, respectivamente, a quienes se les plantearán estos temas en persona, "y qué tiene que hacer el secretario de Educación como responsable de la Educación, de lo que suceda en los centros escolares".

El diputado neoalianzista consideró como importantes las movilizaciones magisteriales que el personal docente ha encabezado en Reynosa exigiendo a las autoridades certeza para acudir a sus centros laborales a impartir la educación de los niños y jóvenes tamaulipecos.

"Esto no es un tema de valientes, no es un tema mucho menor, es un tema que todos debemos de darle la seriedad que se merece", finalmente reiteró, "desde aquí les decimos que tienen todo nuestro respaldo y nuestra solidaridad, no únicamente como diputados sino como maestros que somos porque quienes quisiéramos tener a un compañero baleado, amigo, familiar, a nadie".