Llaman a población evitar proliferación del mosquito

Edinburg, Tx.- Autoridades del Condado Hidalgo hacen un llamado a la comunidad para que cooperen poniendo en práctica las medidas necesarias para evitar brotes de enfermedades y la propagación de mosquitos, ante un proceso prolongado de recuperación que apenas comienza.

Eduardo Olivares, director del Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado Hidalgo, dijo que el proceso será largo y que apenas empieza, invitando a la comunidad a hacer su parte.

El funcionario dijo que ya el condado se encuentra en plena acción, fumigando las áreas afectadas para combatir la proliferación de mosquitos, pero destacó que fumigar es solo una pequeña parte del proceso, que lo principal es la participación de la comunidad, limpiando sus predios, y evitando, en medida de lo posible, los encharcamientos de agua.

Salud pública

"El problema de los mosquitos no se va a terminar pronto, se va a llevar semanas en poder eliminar la amenaza, por lo que tenemos que tomar precauciones", dijo Olivares.

El funcionario dijo que se trabaja mano a mano con agencias locales, estatales, y federales para poder asistir a la comunidad y evitar el brote de enfermedades pero, destacó que es muy importante que se cuiden, que no se expongan a los mosquitos, que usen manga larga, que no usen pantalones cortos, que utilicen repelente y que tengan especial cuidado de no andar entre el agua estancada, ya que se encuentra contaminada con aguas negras y residuos de aceite y otros solventes.

"Les pedimos que no anden en chanclas, que eviten exponer heridas al agua estancada y atenderse de inmediato cuando presenten algún malestar o reacciones en la piel", añadió Olivares.

Finalmente se dijo que la ayuda está disponible, que se pongan en contacto con las autoridades para solicitarla y que no olviden tomar las precauciones necesarias evitando exponerse innecesariamente a focos de infección en las áreas afectadas.