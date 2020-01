Llaman en caminata a ´sacarse el miedo´

Ciudad de México.

La Caminata por la Paz, organizada por la familia LeBarón y el activista Javier Sicilia, concluyó su primer día de actividades alrededor de las 17:00 horas de este jueves.

Al llegar al poblado de Coajomulco, Morelos, y después de haber caminado alrededor de siete horas, los manifestantes realizaron un mitin donde se pronunciaron por la protección de los pueblos indígenas, los menores de edad y también por activistas asesinados que hace casi ocho años participaron en una movilización similar encabezada por Javier Sicilia.

Durante la conclusión de la primera jornada de actividades, en la cual alrededor de 60 organizaciones sociales caminaron de la ciudad de Cuernavaca a Coajomulco, Julián LeBarón hizo un llamado a todos los ciudadanos a "sacarse el miedo" para que "la muerte no acabe con nuestras familias y nuestro espíritu".

Recordó que el 2019 es el año más violento del que se tenga registro, porque ocurrieron más de 35 mil homicidios y feminicidios e hizo un llamado a las autoridades y a la sociedad para trabajar en unidad y revertir esta situación.

En tanto, el activista Javier Sicilia indicó que esta movilización no es un "show" como dice López Obrador: "Volvemos a llamar al presidente de la República a escuchar, a abrir su corazón, a abrir su voluntad que no somos un show, sino que es la realidad del país y la investidura no debe protegerse".

Luego de haber realizado esta primera caminata, se espera que los manifestantes duerman en Cuernavaca y mañana caminen nuevamente a la Ciudad de México.

NO SOMOS ENEMIGOS DEL PRESIDENTE

Alrededor de 60 organizaciones sociales y colectivos de víctimas iniciaron esta mañana la Caminata por la Paz, un movimiento que irá de Cuernavaca a Palacio Nacional entre el 23 y 26 de enero.

La movilización está encabezada por la familia LeBarón y el activista Javier Sicilia, quienes tomaron la palabra antes de empezar el recorrido.

"No somos enemigos del Presidente", aseveró Javier Sicilia, luego de pedir a Andrés Manuel López Obrador que escuche su petición de que en el país haya mejores condiciones de seguridad y justicia, así como terminar con la estrategia de seguridad de combatir a grupos delictivos con elementos de las Fuerzas Armadas.

El activista lamentó que, según cifras oficiales, el 2019, primer año de gestión de López Obrador, se convirtió en el más violento del que se tenga conocimiento al haber registrado 35 mil 588 víctimas de homicidio y feminicidio. Además calculó que en los últimos tres sexenios se ha registrado el asesinato de más de 300 mil personas.

"Hoy este horror nos ha unido nuevamente en este monumento (la Paloma de la Paz) por el que hace nueve años partimos para convocar a la palabra, nuestra última bocanada de oxígeno, e intentar de nuevo detener el horror y evitar que el país se hunda en una barbarie sin retorno", dijo Javier Sicilia.

En tanto, Julián LeBarón señaló que "hemos abandonado nuestra responsabilidad como ciudadanos y hemos dejado que haya cien por ciento de impunidad, nosotros no podemos ir por los criminales armados porque después vamos a tener el doble de víctimas".