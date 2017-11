Llaman a donarles prendas para el frío

Matamoros, Tam.- Con los primeros frentes fríos que se han estado registrando en la región y ante el pronóstico de que el Invierno será más gélido que en otros años, la demanda de ropa para protegerse de las bajas temperaturas ha aumentado en Cáritas de Matamoros, por lo que solicita el apoyo de la gente para que done la que ya no use y le sirva a la gente de escasos recursos.

Hay mucha gente, dice María Rosa Sánchez de Rodríguez, "que tiene recursos y que acostumbra renovar su guardarropa de frío y es a la que estamos haciendo el llamado para que colabore con nosotros porque esta será de gran ayuda para quienes no tienen los medios para pasar en mejores condiciones el Invierno".

Lo que están pidiendo en donativos es suéteres, abrigos, gorras, guantes, calcetas y zapatos, "todo lo que tengan en sus guardarropas y que ya no usen y que nos traigan, será entregado a la gente que ya está llegando a Cáritas en demanda de ayuda".

También se requiere medicamentos no caducados para contrarrestar las enfermedades de las vías respiratorias, principalmente para menores de edad, porque ya también hemos estado atendiendo en el consultorio a personas afectadas y que desgraciadamente no cuentan con servicios médicos de gobierno.

Todos los donativos pueden ser llevados a las instalaciones de esta asociación civil, ubicadas en la calle Zaragoza entre uno y Dos, en el primer cuadro de la ciudad.