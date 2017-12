Llaman a deshacerse de las supersticiones

Cd. Victoria, Tam.

El sacerdote José Dolores Muñoz Trujillo hizo un llamado a la grey católica y a la comunidad en general para que este fin de año no incurran en supersticiones y fetiches que supuestamente traerían buena suerte el próximo año, asimismo pidió que los propósitos de Año Nuevo sean pocos pero realistas con el fin de no causar desconsuelo al no poder lograrlos.

“La invitación sería a unirnos a crecer en la fe porque ahorita andan las preocupaciones de qué vamos a cenar el día último o dónde nos la vamos a pasar, o si ya tenemos la prenda adecuada con el color, si ya sacamos la maleta, si ya barrimos con la escoba nueva, y todos esos rituales que mucha gente está acostumbrada a hacer para que en el año 2018 les vaya muy bien”.

El párroco de Nuestra Señora de Guadalupe en el poblado El Barretal consideró que lo más importante en el año que termina y el que recién inicia será aprender a convivir con los seres que nos rodean, “recordemos que la mejor manera de que nos vaya bien es haciendo la voluntad de Dios, agarrándonos de la mano de Dios, terminamos un año motivo por el cual debemos de estar agradecidos”.

Recalcó que prácticas como usar un color de prenda determinado, hacer las maletas, o salir a barrer la banqueta en vísperas del Año Nuevo si bien no son prácticas que se encuentran prohibidas por la religión católica, sí son tradiciones que poco tienen de efectivas en la vida diaria de las personas.

“Si estamos de la mano de Dios no necesitamos en fetiches ni de ninguna superstición, sino que nos va a ir bien, si administramos bien nuestra vida, en el amor, en lo económico y en todo lo demás, siempre de la mano de Dios”, finalmente invitó a la comunidad católica para que se acerque a su parroquia este primero de enero y asista a la primera misa del año, la cual consideró es la más importante.