Llaman a sumarse para llevar víveres

Río Bravo, Tam.- Ante la magnitud de la necesidad alimentaria que ha dejado la contingencia del coronavirus, altruistas que llevan despensas y víveres a los sectores más vulnerables, llaman a la comunidad a sumar esfuerzos y llegar a quienes no han recibido ayuda.

Héctor Reyna Moreno, del proyecto "Yo Amo a Río Bravo", hizo un exhorto, con el fin de multiplicar los beneficios a más hogares, los cuales sufren desempleo en esta cuarentena.

El mensaje es "para solicitar la ayuda de la población, empresarios y/o políticos, con la finalidad de seguir recaudando alimentos no perecederos para seguir armando despensas para nuestra gente adulta o más vulnerables de Río Bravo.

En la actualidad he logrado repartir más de 150 despensa gracias a la gente que me ha apoyado en especie y en efectivo. Debido a que he recibido muchos reportes de gente que requiere ayuda, hago este llamado esperando contar con el apoyo para seguir llegando a más personas.

La gente me puede contactar, ya sea a mi Facebook personal o al grupo Yo Amo Río Bravo, o bien a mi número celular 899-950-50-41", asentó, pues hay colonias apartadas, en donde no ha llegado beneficio alimentario.

Se han repartido despensas con motivo de la contingencia sanitaria.