Llaman a sumarse en el paro nacional

El hombre puede ayudar de muchísimas maneras, sin tratar de invadir los espacios que estamos generando las mujeres Martha de la Cruz, activista feminista

Tampico, Tam.- Organizaciones civiles convocan a sumarse a un paro nacional de mujeres": #El9NingunaSeMueve; #UnDiaSinNosotras; #NiUnaMenos; #NadieMenos a celebrarse el 9 de marzo.

Martha de la Cruz, activista del colectivo feminista "Mujer Manglar", señaló que este año son más las organizaciones que se suman a este tipo de acciones que descartó persigan algún "tinte político".

Y es que aseguró que en México, la fuerza laboral femenil genera 26 mil millones de pesos, por lo que al ser un pilar de la economía nacional, piden un lato a la violencia de género y los feminicidios.

"Se descarta totalmente los tintes políticos porque finalmente la violencia que vivimos las mujeres no es exclusiva de algún tipo de partido político o de clase social a la que pertenezcas, nos alcanza a todas y a todos", citó.

Menciona que se busca que la participación en el movimiento sea de las mujeres, pero los varones también pueden sumarse a través de estas acciones.

"El hombre puede ayudar de muchísimas maneras, sin tratar de invadir los espacios que estamos generando las mujeres. El hombre puede apoyar quedándose en casa a cuidar a los niños, puede apoyar levantándose a hacerse su lonche, porque cabe destacar que la huelga es general, también el trabajo doméstico, ese día no hacemos lonche, no planchamos, no lavamos...", citó.

Asimismo señaló que si el hombre es patrón puede darles el día a las empleadas sin descontarles el día, "si es maestro puede tener la sensibilidad de disculparles las faltas a las alumnas ese día a la escuela. Hay muchas maneras cómo el hombre puede apoyar sin estar visible. Éste es un movimiento de mujeres para mujeres".

Reconoció que hay actividades laborales que no se pueden detener como por ejemplo, de quienes dependen las vidas de terceras personas como lo son: doctoras, enfermeras u otras en las que no se da la libertad de no trabajar un día, por lo que en solidaridad, las mujeres pueden sumarse portando una prenda o accesorio de color morado.

El "paro nacional de mujeres" se realiza cada 8 de marzo en el marco del "Día de la Mujer", pero este año al caer en domingo se corrió para el lunes 9 y tiene como objetivo visibilizar la brecha laboral y la desvalorización de las féminas que aunque realicen el mismo trabajo ganan menos que los hombres.