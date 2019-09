Llaman a revivir las tradiciones

Desde hace 10 años vienen a la frontera para ofrecer sus artículos patrios, pero conforme pasa el tiempo poco a poco desaparece la tradición de embellecer los hogares o realizar alguna actividad, lo que genera pocas ventas en estas fechas.

Desde Toluca, Estado de México, traen vestidos típicos para menores y adultos entre 150 y 200 pesos, banderas, trompetas, collares, moños, carabinas y rehiletes, entre otros más, los más baratos de 30 pesos como pulseras y aretes.

"Están despacio las ventas, últimamente ha estado bajando la venta, ya casi la gente no adorna mucho, no festejan mucho, hace falta la costumbre de antes, llegaba septiembre y adornaban la casa y ahorita ya no", dijo Francisco Seyeca, comerciante de Toluca.

Señala que lo que más vende son las banderas y la ropa típica, pero porque lo piden en las escuelas para los eventos cívicos.

"Que se animen a retomar las costumbres tradicionales de México, que se vistan, que adornen la casa, la gente llegaba septiembre y buscaba algo, pero ahora ya no", recalcó.

Explicó que todo se elabora con meses de anticipación, para que en estas fechas se pueda vender, aunque en este año, apenas llevan un 30 por ciento de venta, y solo faltan algunos días para festejar el 15 y 16 de septiembre, posteriormente a esas fechas se retiran.