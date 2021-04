Llaman a promover medidas sanitarias

Ante la ola de contagios que se ha visto incrementado durante las últimas horas dentro de Tamaulipas y en específico en nuestra ciudad y preocupada por la salud de la población, la doctora Eva Lilia García Cantú, médico general y sobreviviente de Covid-19, exhorta a los candidatos de todos los partidos a promover las medidas preventivas en sus recorridos, pues la mejor medicina ante este virus que mata, es la prevención.

Al respecto la doctora quien padeció por 32 días este virus mortal dijo: "Estamos por iniciar campañas para las elecciones de junio, necesitamos cuidarnos a nosotros mismos, respetar la sana distancia, el uso del cubrebocas, lavarse las manos constantemente, etc. La gente va a salir a votar, no necesitamos mítines grandes, y de haberlos que se tomen las medidas preventivas para evitar contagios, cada quien ya sabe a donde ir, y que va a hacer, hagamos un tipo de campaña diferente, no nos expongamos, ni expongamos a los ciudadanos, esa es mi opinión como médico y como sobreviviente del Covid", expresó.