Llaman a no tirar basura para evitar inundaciones

A fin de disminuir los niveles de inundación que se registran en Reynosa con las lluvias, el director de ecología Laurencio Lerma realizó un exhorto para no tirar basura en las calles.

"Lo ideal es que la población tenga esta cultura de no tirar basura en las calles, hay quienes creen que una bolsa no hará daño, ni un recipiente, pero vemos que si hay consecuencias negativas con los tapones que aparecen en las alcantarillas, ojalá solo fuera agua acumulada, pero no, estamos hablando de personas que se inundan, de familias que pierden su patrimonio".

En la última contingencia por lluvias, al menos 50 colonias de Reynosa quedaron inundadas, entre ellas las que están cercanas a la laguna, por el Libramiento Oriente y en donde fueron encontradas toneladas de desperdicios.

Además de llantas, aparatos electrónicos, ropa y zapatos. "Se trata de ser reciproco con la naturaleza, de darle un buen manejo a nuestra basura, esperar al camión recolector y almacenarla en tambos hasta que llegue, no es posible que en cada temporada de lluvias sea lo mismo, corrientes que arrastran muchos desechos".

Y agregó: "Esto también es un tema de contaminación ambiental y del drenaje que se obstruye".