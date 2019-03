Llaman a no criminalizar a mujeres por el aborto

Ciudad de México

La Secretaria de Gobernación y exministra de la Suprema Corte, Olga Sánchez Cordero, defendió los derechos de las mujeres y acusó de ser de derecha extrema a quienes buscan criminalizar el aborto, incluidas las legisladoras de su partido.

"He llamado a las legisladoras, especialmente las de izquierda que tienen esta posición conservadora y no han entendido. Por supuesto yo estoy a favor de la vida y todos estamos en favor de la vida, ¿quién en su sano juicio no va a coincidir?", dijo.

"El tema es no criminalizar a una mujer por tomar una decisión a lo mejor demasiado doloroso para ella (...) lo que quieren es a volver a meter en la cárcel a las mujeres y es altamente discriminatorio".

El pasado jueves, la senadora de Morena Lily Téllez reclamó en el Pleno por la colocación de un pañuelo verde en su escaño y se proclamó como una mujer que está en contra de la legalización del aborto.

Sánchez Cordero participó en la protesta de mujeres campesinas de diversas organizaciones del Frente Auténtico del Campo (FAC) y marchó con ellas desde la Segob hasta el Monumento a la Revolución.

Allí insistió en que el tema de fondo no es el aborto, sino la criminalización contra las mujeres que deciden sobre su propio cuerpo.

"Hasta el último día de mi vida voy a defender a la mujer para que no vaya a la cárcel. Lo he dicho en todos los tonos y esto no se ha entendido, y no se ha entendido porque no se quiere entender", añadió.

"De lo que se trata la penalización y la criminalización es de someter y de sujetar a la mujer a un proceso penal y privarla de su libertad".

La funcionaria federal destacó que los de derecha extrema han querido manipular la información a fin de señalar a quienes defienden sus derechos sexuales y reproductivos y precisó que su papel en el Gobierno consistirá en impedirlo.

"Se expresan como si las quisieran quemar en leña verde en la mitad del Zócalo, eso es lo que ellos quieren", sostuvo luego de participar en en el mitin.