Llaman a los vendedores ambulantes acatar reglas

La comisión de salud ante cabildo explicó que no se cuenta con ningún operativo para sancionar a estas personas, por lo que hizo un llamado a acatar las reglas de salubridad. "Sabemos que la gente ahorita tiene mucha necesidad y que por ello buscan retomar sus actividades, pero tienen que esperar para no exponerse, hasta ahorita no hay indicaciones de ningún operativo contra ellos, todo lo contrario, existe la facilidad de de apoyo económico", dijo María Elena Blanco Chávez, regidora encargada.

Mencionó que el único operativo que se mantiene activo por una dependencia municipal, son las labores de perifoneo a través de las unidades de Tránsito y Vialidad, donde se invita a la población a permanecer en casa. "No hay sanciones, lo dejamos claro, solo se hacen invitaciones para que estén en casa, que tomen conciencia".

El ayuntamiento implementó a finales de marzo un programa de apoyo al ambulantaje, que consiste en la entrega de 2 mil pesos para todos los que están inscritos a un padrón de venta.