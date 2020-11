Llaman a los hombres realizarse vasectomía

Una invitación a la población abierta es la que se esta emitiendo en la clínica número 17 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) al sexo masculino para que aprovechen y participen en la campaña de Vasectomía sin bisturí que se estará llevando a cabo del 23 al 27 del presente mes en curso.

Informan de la institución en referencia en la ciudad, que las personas interesadas en este caso deben acudir al departamento de trabajo social, o en información general para que se apunten en virtud de que tendrá verificativo en la vecina ciudad de Reynosa en la Unidad de Medicina Familiar número 40.

La vasectomía es un método anticonceptivo permanente o definitivo para el hombre que ya tiene el número de hijos deseado, y que ha recibido previamente consejería, cuya operación consiste en una pequeña operación que se realiza sin bisturí con anestesia local.

El método es altamente efectivo mayor al 99 por ciento, y los beneficios es que es un anticonceptivo permanente, no interfiere en la actividad sexual, no hay riesgos a largo plazo para la salud, es un procedimiento sencillo que no requiere hospitalización.

Además no produce sueño, impotencia o disminución del deseo sexual, o de la cantidad de semen, tampoco de la perdida de capacidad para tener un orgasmo.