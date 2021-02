Llaman a los conductores respetar estacionamientos

Río Bravo, Tam.- Y aunque en el caso de Río Bravo poco se utiliza la operación grúa, los elementos siguen haciendo extensivo el llamado a los conductores en general para que respeten los cajones para personas con capacidades diferentes, y eviten estacionarse en doble fila, las esquinas, o lugares prohibidos.



Se siguen presentando situaciones en las que los conductores lejos de acatar las indicaciones no respetan los espacios para personas con capacidades diferentes, o bien se estacionan en lugares no autorizados con el argumento a decir de los propios elementos de que no se iban a tardar.