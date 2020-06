Llaman a donativos

En medio de la crisis que ha provocado el Covid-19, existen múltiples familias en esta frontera que se quedaron sin trabajo y con ello carecen de recurso para comprar alimentos e insumos para sobrevivir, por lo que diversas asociaciones de Reynosa están promoviendo la donación para crear platillos que puedan ser entregados a las personas con mayor necesidad.

La Asociación "Comedores Mariposa" de la colonia Pedro J. Méndez es una de ellas, por lo que las convocatorias para recibir carne, huevos, arroz, frijoles, leche y otros artiículos de la canasta básica han incrementado en los últimos días, incluso brindando la facilidad de que voluntarios se desplacen a los puntos de donación.

"Las filas de personas con necesidad son grandes soportan el calor y altas temperaturas por un plato de comida, desgraciadamente todas las historias son las mismas, no hay trabajo, no hay dinero, no hay forma de que compren comida para sus familias, es una crisis terrible la que estamos atravesando", mencionó Mari García, encargada del proyecto.

Entre los beneficiarios hay niños, adolescentes, padres de familia y adultos mayores de colonias cercanas a la Asociación, así como de las salidas a Monterrey y San Fernando.

Los interesados en donar pueden consultar las redes sociales de la asociación para enterarse de los puntos de acopio. "Pueden consultar mis teléfonos en mis redes sociales, ahorita hemos recibido muy buena respuesta de la gente pero es necesario más, no podemos negar un plato de comida a alguien que tiene hambre, explicó García.