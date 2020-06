Llaman a dejar fiestas de lado

Autoridades de Salud en Reynosa exhortan a la población en general a dejar de lado las fiestas familiares con motivo de cumpleaños y otras celebraciones, pues es precisamente en algunas de ellas en las que se han registrado nuevos contagios por el Covid-19.

"La gente que participa ahí generalmente se olvida de las medidas sanitarias como el uso de cubrebocas y la sana distancia y es cuando se presenta el riesgo", dijo Omar Nelson González Cepeda, titular en la Jurisdicción Sanitaria IV.

En los últimos días tan sólo en este municipio se ha registrado una buena cifra de casos nuevos al grado de que ya suman 412 los confirmados, 23 defunciones y 92 recuperados por lo que es una necesidad imperante que los ciudadanos continúen manteniendo las medidas de prevención para que no lleguen a enfermar y no vayan a poner en peligro la salud de sus familias, esposas e hijos, mamás, papás, hermanos, etc.

Aparte de que se sabe que buena cantidad de hombres y mujeres que están acudiendo a festividades donde se reúne la familia sin medidas de protección, también se mira todavía a reynosenses caminando tranquilamente por las calles de la ciudad sin su respectivo cubre bocas poniendo con ello el riesgo su salud.

Es importante que la gente tome conciencia y se cuide y se abstenga de seguir participando en fiestas de familia, esas hay que llevarlas a cabo una vez que realmente concluya la emergencia sanitaria que todavía está presente, apuntó González Cepeda.