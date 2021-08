Llaman a cuidarse, pese a la vacuna

Cd. Victoria, Tam.- La Delegación Estatal de la Cruz Roja Mexicana en Tamaulipas hizo un llamado a la población para no relajar las medidas preventivas contra la COVID-19, esto a pesar del avance en la campaña nacional de vacunación la cual, el próximo mes de mayo, dará inicio para el sector de la población entre los 50 y 59 años.

Según el último reporte de la SST se cuenta con 804 casos activos en Tamaulipas de los cuales el 71.6 por ciento se concentra en los municipios de Victoria, Matamoros, Tampico, El Mante y Reynosa; del 15 de marzo del 2020 al 26 de abril del 2021 se han registrado 52 mil 821 casos y cuatro mil 932 defunciones por esta enfermedad. Cabe destacar que la propia dependencia estatal ha hecho llamados a no relajar las medidas preventivas a pesar de la disminución en el ritmo de contagios, y a que el estado se halla en Semáforo Amarillo actualmente.

"No por estar vacunados – esta primera fase a los adultos mayores –, que ya hay un gran sector del personal médico vacunado, ahora se ha comenzado con la vacunación de los maestros, cada vez se va avanzando o va creciendo el grupo de las personas que están vacunadas", cabe destacar que a pesar de contar con la vacuna, el usuario aún puede contraer y diseminar esta enfermedad, "se acaba de anunciar que viene ya el segundo grupo de edad de 50 a 59 años, y esto no debe de generar confianza, no debe de generar relajación de medidas de protección, por el contrario, es un complemento, debemos más que nunca seguirnos cuidando".

Velázquez Alcázar recordó que los próximos días habrá de celebrarse fechas como el Día del Niño y el Día de la Madre en los cuales se puede caer en una falsa sensación de seguridad, "creemos que al llegar a la casa el virus se queda de la puerta para afuera, y que todo el que entra a nuestra casa está libre del virus, no es así... si invitamos a gente que no vive con nosotros, hacemos reuniones, fiestas, de nada sirve lo demás, tenemos que ser congruentes en todos los aspectos dentro y fuera, en el trabajo, en el transporte siempre estar con estas medidas de protección".