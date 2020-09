Llaman a cuidar alimentos de pacientes con Covid-19

Los enfermos de Covid-19 no deben comer cualquier alimento, ya que se debe cuidar en forma integral, con la comida adecuada, ya que los lácteos disminuyen la efectividad de los antibióticos hasta en un 50 por ciento.

Claudia Munguía Cisneros, Licenciada en Nutrición en Reynosa y master en Salud, comentó que en caso que ya se presente Covid o algún familiar, es importante tomar en cuenta que debe ser una alimentación muy blanda, ya que muchas veces se encuentra comprometida la ingestión de alimentos.

"A veces no puedes comer todos los alimentos o estar boca abajo, tiene que ser una dieta líquida, en estos casos si es importante es que se acerquen con nutriólogo, los calditos de pollo con vegetales blandos", dijo.

Expresó que se debe evitar el brócoli, repollo, coliflor, calabaza, porque produce mucho aire, el consumir alimentos secos también produce muchos problemas respiratorios.

"Para ellos son papillas, calditos, jugos, licuados, que no sean lácteos, porque no los van a tolerar e inactiva los antibióticos, entonces el paciente Covid toma mucho antibiótico y no debe consumir lácteos para que el antibióticos tenga buen efecto, si usted le da antibiótico y luego le da un yogurt, queso o leche, va hacer el antibiótico 50 por ciento menos efectivos", recalcó.

Y agregó: "Por eso es importante no darle lácteos a los pacientes con covid, los jugos si son importantes, jugo o de naranja, como van a presentar anemia se debe aplicar vitamina C, complejo B y hierro", expresó.

Para que no suban las plaquetas, nada de acelgas o espinacas, por lo que debe ser una alimentación especial para ayudar a mejorar la salud ante el virus.

"Eso les va ayudar a tener mejor recuperación, el consumo de pescado bien cocinado, el suplemento de omega 3, compren omega 3 bueno, grado farmacéutico, hay rebajados de precio y no trae la calidad que necesita nuestro cuerpo, para bajar la inflamación de las células", recalcó.

Uno de los alimentos que ayudan a mejorar la circulación de la sangre, que es el ajo, por lo que se debe consumir para mejorar el sistema inmunológico.