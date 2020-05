Llaman a ayudar a joven enfermo

Grupo de personas que socorren a pacientes con padecimientos graves, hacen un llamado a la comunidad de Río Bravo, a brindar una mano solidaria a joven con grave enfermedad, quien por su estado no puede abandonar su domicilio para buscar el sustento.

El joven sufre riesgo exponencial, al sumarse el coronavirus, como una de las tantas enfermedades que pueden incidir en su salud gravemente, por lo que permanece confinado, a merced del hambre, la falta de atención médica

Residente de calle Coahuila sur 699, colonia Ferrocarril 4, clama apoyo, el cual en días pasados, fue atendido por un grupo de ciudadanos, pero las necesidades, propias de esa fatal enfermedad, son muchas.

"Ahorita lo que yo ando haciendo, es que quiero ayudarlo, con cualquier cosa, lo que quieran echar una mano, que se comuniquen conmigo o al domicilio de él, Jorge Isaías "N" 32 años, ya el entregaron esta ayudadita", dijo Berenice Reyna Ibarra, lideresa de colonias, quien encabeza la causa para ayudar a Jorge.

"Espero me ayuden a difundir más, para ayudarlo, gracias a las personas que me apoyaron para ayudar a Jorge, ojalá y sigan contactando", pues durante la pandemia, el paciente, no podrá salir.

Altruistas entregan las primeras ayudas.