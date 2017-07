Llama Humberto 'inútil' a Rubén Moreira

Sin dar explicaciones, Humberto Moreira aseguró que existe un trasfondo en el homicidio de Sergio Tobías Salas, jefe de la Policía Ministerial en su sexenio (2005-2011), quien fuera ejecutado el viernes en Saltillo al resistirse a un "levantón".

El ex comandante fue acusado de nexos con el narco en la Administración de Rubén Moreira -que inició en el 2011 y acaba este año-, pero logró ser exonerado.



"Que nos dé una respuesta el inútil Gobernador actual", dijo el ex Mandatario. "Qué fue lo que pasó con Tobías. El único policía valiente que teníamos aquí.



"En mi Administración, quienes tenían el mando de las Policías eran los militares y cuando llega el inútil del Gobernador actual, los despide.



"Le digo inútil porque por su culpa mataron a mi hijo (José Eduardo en el 2012) y no ha hecho nada absolutamente para resolverlo", añadió Moreira en declaraciones hechas el sábado a un reportero "freelance", pero publicadas ayer.



"El hombre que ha padecido más a éste, el loco del Gobernador, al inútil, soy yo", señaló.



El también ex presidente nacional del PRI dijo que tiene un expediente con información del actual Gobernador y se lo ha dado a cinco personas.



"Si me pasa algo a mí, ya saben estas cinco personas todo, quién está detrás de éste que ya se va", dijo Moreira sin dar mayores detalles.



"Si me pasa algo, fue él y su gente, sobre todo aquel donde él recarga su cabeza", añadió Moreira, quien en reiteradas ocasiones señaló que otra persona, y no su hermano, manda realmente en Coahuila.



"Espero que los medios de comunicación cumplan con su función de investigar y puedan decir quién está detrás del mando en este Estado", dijo.



Aunque el distanciamiento entre los hermanos se dio desde que Rubén tomó la Gubernatura, el asesinato del hijo de Humberto escaló el enfrentamiento verbal.



En relación a la ejecución del ex comandante Tobías, Moreira señaló que espera que se dé con los responsables, pero dijo no tener confianza en el Gobierno estatal.