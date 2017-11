Llamado a retornar cheques no cobrados

Con los nuevos recortes a los programas del campo que entrega la Sagarpa, no es aconsejable destruir cheques o instrumentos de pago de programas agropecuarios, ni ningún otro que aún se pague con este u otro instrumento, cuando estos son por cantidades ínfimas, pues el “remedio puede salir peor que la enfermedad”.

Fuero agricultores del Fondo de Aseguramiento Productores Unidos del Noreste que preside José Luis Hinojosa Conde, quienes indicaron que han pasado por verdaderos suplicios burocráticos para recuperar apoyos, todo debido a que se dejaron llevar por un momento de coraje.

Uno de los casos narrados por los productores afiliados a ese fondo, fue el de un cheque de Proagro Productivo que recibió su destinatario y que ostentaba una cantidad inferior a 50 pesos, “agarré y lo rompí. Para el otro año no me llegó nada, pues como no cobré el cheque, tenía que devolverlo, pero ya lo había roto”, indicó uno de los agricultores incorporado al fondo que dirige Hinojosa Conde.

Además del traspié y la mala experiencia de no recibir al siguiente año el subsidio federal del programa que se trate, resulta engorroso realizar trámites adicionales para volver a figurar en el banco de datos de los beneficiarios, por lo que actuar presa de la frustración, resulta contraproducente.