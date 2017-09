Llamado a no bajar la guardia contra pulgón. Plaga altamente dañina al sorgo

"Es una plaga que llegó para quedarse en la región y la única forma de evitar mayores afectaciones es la prevención y limpieza de predios retirando toda la maleza que es la que sirve de hospederas en donde el pulgón se reproduce con rapidez". Juan Manuel Salinas Sánchez, gerente de la Unión Agrícola Regional del Norte de Tamaulipas

Con pláticas enfocadas a los productores agrícolas, la Sagarpa buscar concientizar a los productores a que no bajen la guardia en las acciones de combate al pulgón amarillo, ya que es una plaga altamente dañina al sorgo que ha obligado a que en otros estados del país ya no se siembra este cultivo, lo que puede ocurrir en Tamaulipas si no se acatan las recomendaciones.

Esta, afirma Juan Manuel Salinas Sánchez, "es una plaga que llegó para quedarse en la región y la única forma de evitar mayores afectaciones es la prevención y limpieza de predios retirando toda la maleza que es la que sirve de hospederas en donde el pulgón se reproduce con rapidez".

Para esto, dijo que ayer, en el Campo Experimental de Río Bravo se llevó a cabo una plática-demostración con técnicos del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias sobre los efectos que causa el pulgón amarillo y las formas en que se debe combatir.

Se habló, dijo el gerente de la Unión Agrícola Regional del Norte de Tamaulipas, "principalmente sobre el manejo agronómico y la aplicación de insecticidas que impidan el nacimiento y daños a los cultivos de sorgo, porque ya tuvimos la maña experiencia hace 3 años en que apareció aquí por primera vez causando una seria reducción en la producción de este cultivo".

A manera de ejemplo de los siniestros que puede provocar esta plaga si se baja la guardia, dijo que hay varios estados, como Guanajuato, que anteriormente eran grandes productores de sorgo pero que al no realizar las acciones necesarias para impedir su avance, "los agricultores se vieron obligados a buscar otras alternativas para sus predios, y no queremos que aquí nos pase lo mismo".

Salinas Sánchez informó que el Inifap tiene programada otra demostración para el próximo viernes, a la que se espera asistan los productores de la región.