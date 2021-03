Llamado empresarial para no revictimizar a mujeres

La Coparmex en Reynosa, pide un alto a la violencia contra la mujer y capacitar a las dependencias encargadas para que no revictimicen a las mujeres maltratadas y puedan orientar a las mujeres.

Valentina López Hernández, presidente de Coparmex Reynosa, comentó que en el tema de la igualdad, la mujer sigue avanzando, pero sigue enfrentando diversos retos como la pandemia y los bajos salarios pero se han afrontado bien.

En Reynosa cada vez hay más mujeres empresarias, emprendedoras y dirigentes de cámaras empresariales.

"Ha habido muchos avances, más mujeres en puestos importantes, desarrollándonos, en las empresas Coparmex trabajamos con un protocolo de paridad de genero, más oportunidad de demostrar de que si existe la igualdad y la equidad", dijo.

Y argumento: "si hacemos un comparativo con otros estados , si tenemos una ciudad donde las mujeres hemos tenido la oportunidad y en donde mujeres estamos e puestos donde anteriormente solamente había hombres".

Recalcó que la violencia es otro reto que se tiene que enfrentar, que afecta a las mujeres y muy grabe, con estadísticas muy fuertes.

"Es importante que en la denuncia no te revinctimicen, es donde la brecha es mayor y que tenga una seguimiento, 10 mujeres y 4 niños don violentadas y no tenemos la atención especializada para que este tipo de situaciones tengan un avance, se castigue y no se revictimice", recalcó.

La dirigente empresarial, comentó que se requiere que se respete la ley no permitir que digan que no es un delito la violencia contra la mujer.

"Donde está la promoción que nos encamine para ese lugar que nos va ayudar, la asesoría adecuada, mucho sucede por el miedo de hablar, que viene desde casa, tenemos que trabajar con las nuevas generaciones", expreso.

Y recalcó: "Hace falta promoción, capacitación, es un tema real y las estadísticas lo dicen, y debe ser atacado como cualquier otro delitos, es un delito y tenemos que poner un alto a la violencia".