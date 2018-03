Llamado del CCE a los candidatos

Entre abril y junio, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) entregará a los candidatos a la presidencia 300 propuestas agrupadas en cinco ejes que conforman la Agenda México, a fin de que pasen de los agravios al debate serio y profundo, dijo el presidente del organismo, Juan Pablo Castañón.

Ante el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el líder de la máxima cúpula empresarial expuso que la industria privada no tienen candidato ni apoya a algún partido político, sino que buscan un mejor futuro para México.

Para ello, dijo, es necesario que los aspirantes a la contienda presidencial pasen “de los agravios, las respuestas fáciles y superficiales, que solo apelan al encono social y a la división… a un debate serio, profundo y responsable sobre el país que estamos construyendo”.

Dijo que en el documento que les presentarán proponen cinco ejes, 10 acciones y 12 metas para construir un mejor país, pues pese a los avances que se registraron en este sexenio, los beneficios no se generalizan a toda la población.

Los cinco ejes que destacó son: Construir un México seguro, con legalidad y justicia; un país próspero e innovador, con crecimiento y empleo; una nación con igualdad de oportunidades; gobierno eficiente y transparente; y una administración que sea sustentable.

Juan Pablo Castañón explicó que sin seguridad y sin Estado de derecho;“las empresas no pueden prosperar, los empleos no aumentarán y la sociedad no puede elevar su bienestar, si antes no se cumple la ley y se termina la impunidad”;por lo que, resaltó, es necesario fijar metas, como disminuir la tasa y el costo de la corrupción en 25% en cinco años y 50% en 10 años.

El líder de la cúpula empresarial pidió un manejo responsable y transparente de las finanzas públicas y solicitó al gobierno crear las condiciones para generar empleos formales. Dijo además que la meta podría fijarse en lograr una inversión de 30% del PIB, de la cual 5% sea del sector público y 25% del privado, e invertir el 1.5% del PIB en investigación y desarrollo.

Añadió que para ello se requiere igualdad de oportunidades, “en la que la movilidad social sea una realidad para quienes hoy viven en la exclusión”.

También es necesario, refirió, transparentar las licitaciones y contrataciones públicas, y propuso la meta de cero uso de efectivo en el gasto público en dos años, rastreabilidad de todos los recursos públicos en 10 años y que al menos el 50% de los trámites sean electrónicos en cinco años, y 80%, en 10 años.