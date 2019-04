Llamado de CR a extremar precauciones

Cd. Victoria, Tam.

Uno de cada 5 servicios de ambulancia en el periodo vacacional de Semana Mayor corresponde a accidentes viales, este dato lo dio a conocer el coordinador estatal de Prevención de Accidentes de la Cruz Roja Tamaulipas, Rogelio Saldaña Medina, por lo cual pidió a la ciudadanía extremar precauciones principalmente en casa que es en donde más se presenta este tipo de percances.

"En cuestión de segundos ocurre un accidente y la mayoría de los niños se encuentran en casa y los papás en el trabajo", como ejemplo pidió a los padres de familia no colocar productos químicos para el aseo (como cloro o detergentes) dentro de envases vacíos de refresco ya que los menores podrían confundirlos e ingerirlos accidentalmente, "no permitir que se introduzcan a las cocinas cuando están elaborando los alimentos, no dejar regados los juguetes, eso también ocasiona que las personas adultas se accidenten y pueden sufrir una lesión".

Sobre los accidentes viales mencionó que el 80 por ciento de estos ocurren por error humano, en ese sentido pidió a los automovilistas cumplir con todas las medidas de seguridad antes de encender el vehículo como es verificar la condición mecánica en que este se encuentra, llantas, aceite, frenos, así como respetar todos los señalamientos viales y muy importante, no abusar del consumo del alcohol tras el volante.