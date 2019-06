Llamado a poner orden en manejo de los desechos quirúrgicos

Matamoros, Tam.- El secretario de Previsión y Atención Social en el SNTE, José Naif Hamscho Ibarra afirmó que tras la denuncia se hizo sobre el manejo de los desechos humanos en la clínica del ISSSTE, ya se solicitó a la delegación de la institución médica en el estado que pongan orden en el hospital de Matamoros para el manejo de los desechos quirúrgicos.

Aseguró que desde el lunes por la tarde se le envió una carta al delegado estatal, para que diera respuesta ante estas arbitrariedades que quedaron expuestas, ante lo cual, dijo, que su respuesta fue que se debió a una situación interna con la empresa encargada de desechos.

Sin embargo, consideró que esto no es justificable, ante lo cual pidieron que se le dé puntual seguimiento para atender estas quejas que existen ante la falta de organización y atención que se brinda en los servicios de la clínica del ISSSTE en esta ciudad.

"Es muy desagradable ver la noticia, ante ello la exigencia de nosotros es poner orden en esto porque no es más que lamentable que no se tenga cuidado de cómo se manejan los desechos de ese hospital, porque esto nos da a la luz pública ver que si no se cuidan las formas en algo tan peligroso, tampoco se hace en los departamentos internos y cuidado de los pacientes", concluyó.