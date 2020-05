Llamado a cumplir medidas sanitarias

El Mañana / Staff.- Para evitar brotes de Covid-19 como ha pasado en la Central de Abastos de la ciudad de México, en Reynosa hacen llamado para que cumplan con las medidas emitidas por las autoridades de salud, ya que hay ciudadanos que no cumplen, se molestan y hasta responden con groserías a los responsables de los negocios.

Santiago González Cavazos, vocero de la Central de Abastos de Reynosa, comentó que el personal de cada negocio, usa el cubre bocas para atender a los clientes, respetando los requerimientos de sana distancia, guantes y piden a los usuarios uso de cubre bocas y que solamente vaya una persona a realizar las compras, sin acompañantes, principalmente de la tercera edad.

Actualmente hay 65 locatarios, con 117 bodegas, con una afluencia de 2 mil 500 personas diarias entre locatarios, empleados, proveedores y clientes que acuden comprar alimentos, carne y otros productos.

Pero el problema es se está dando en los negocios, en forma generalizada, aunque no sean parte de la central de abastos.

"Desafortunadamente si hay gente renuente, que no creen en este problema, les da molestia cuando les sugiere uno el uso de cubre bocas o respetar las líneas de sana distancia, si hay de ese tipo de gente, normalmente contestan con malas palabras, dicen que no es cierto, que son mentiras, que no les pasa nada, unos dicen que entre más se cuidan más se enferman, cosas así, no con mucho sentido común, evasivas para cumplir", dijo.

El vocero de la Central de Abastos, señaló que no se han tenido casos de Covid-19, pero es necesario que entre todos se ayude para tratar de contener la enfermedad, ya que el alza de casos sigue.

"Afortunadamente no hemos tenido problemas de algún brote, alguna situación de este tipo, por eso el llamado es a la concientización, que se cuiden y cuiden a la persona de enfrente, de esta forma cuidan a su familia ya todos, al respetar las sugerencias de las autoridades, se cuida uno y a los demás, que sean más consientes, ya que es una situación fuera de lo común", recalcó.

Reconoció que en otras partes del país, se han presentado casos de la enfermedad en locatarios y clientes, por eso piden que en Reynosa se sigan las medidas.

"Hay algunas centrales de abastos que han tenido problemas con sus cliente y trabajadores, nosotros no queremos llegar a una situación así, entonces si les pedimos a todos que nos visitan, a adquirir los productos, que nos ayuden a respetar esto para que acabe pronto esto" finalizó.