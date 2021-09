Llama Salud a no excederse con las celebraciones patrias

Cd. Victoria, Tam.- La titular de la Secretaría de Salud estatal, la doctora Gloria de Jesús Molina Gamboa, hizo un llamado a la población para no excederse en las fiestas patrias y en especial para no llevar a cabo reuniones sociales debido a que estas son la principal causa del alza en los casos de COVID-19 del último mes.



"Que se queden en casa, que no hagan fiestas, que no hagan reuniones, que no se junten más allá de lo que es la familia de un hogar porque la transmisión de esta variante es muy alta y esas son las consecuencias que estamos teniendo", la semana pasada se registraron dos mil 931 casos confirmados con un promedio de 418 casos al día, lo cual representa una alta tasa de contagios, "yo les pediría que para este Grito todos nos quedemos en casa sin hacer reuniones, sin más gente, nosotros nos cuidamos, pero nosotros no sabemos si la gente se cuida igual que nosotros".