Llama "ridícula" a Verónica Castro

Ciudad de México.- Después de que Verónica Castro anunciara su retiro, se desencadenó un escándalo con Yolanda Andrade, actriz con la que supuestamente se casó hace más de 20 años en Ámsterdam.

A través de Instagram, Yolanda criticó a "La Veró" diciendo que sólo quiere hacerse la víctima. En una de sus historias de Instagram, escribió: "No hay nada más patético que una persona haciéndose la víctima (tratando de dar lástima) y culpando a los demás de sus acciones".

"Ay por-fa-vor, no se-as ri-dí-cu-la", agregó en otro texto.

ESCRIBE Y LUEGO LO BORRA

Aunque la publicación se viralizó rápidamente, fue borrada de la cuenta de Yolanda Andrade. Esto solamente alimenta el escándalo que se desencadenó en días anteriores cuando se filtró una serie de audios en los que "la Vero" afirma que a Yolanda le urgía promocionar su nuevo programa "Consecuencias con Joe" y por eso se valió de la publicidad que podría darle la controversia con Castro.

"Ella quería hacerse promoción porque no la volteaban a ver y no le funcionaba nada. Entonces, se le hizo fácil agarrarme a mí, pero yo la verdad no tengo nada que decir de esto. Todo eso es mentira y que salga como pueda", dijo Castro.