Llama Muñoz Ledo a evitar obediencia al Ejecutivo

Consideró que los jueces no se han rendido, mientras que los diputados sí lo hicieron cuando aprobaron la minuta de los senadores.

"El Ejecutivo, por desgracia, está mareado, mareado de poder, el poder marea y el poder absoluto marea absolutamente. Vamos a tener un trienio muy difícil, de un gobierno autoritario puede convertirse en gobierno despótico.

"Es nuestro deber evitarlo, algunos de los diputados ya no estarán en la próxima legislatura, pero creo que la gran mayoría va a reelegirse, voto porque el Legislativo ya no obedezca órdenes del Ejecutivo, ¡es vergonzoso!", expuso el ex presidente de la Cámara de Diputados, en el seminario Autonomía e Independencia Judiciales, División de Poder y Democracia.

Sostuvo que fue vergonzoso ese episodio y los legisladores deben asumir la culpa sobre lo que ha sucedido en el tramo de las relaciones constitucionales entre los Poderes de la Unión.

"Es nuestra la culpa, el arrepentimiento debe ser nuestro y nuestra la corrección de este desequilibrio", consideró en su participación ante legisladores e invitados como Diego Valadez y el ex ministro José Ramón Cossío.

Muñoz Ledo manifestó que fue doloroso el hecho de que el titular del Ejecutivo diera la orden de aprobar tal reforma, sin cambiar una coma, a lo cual pocos legisladores se opusieron.

Indicó que la propuesta vino de un senador del PVEM que nunca dio argumentos de por qué era necesaria la reforma, por lo que es evidente que hubo una mano oculta y que se convirtió en un "peón" del Ejecutivo para presentarla, lo que fue un hecho de por sí grave.

Esta situación, indicó, fue similar a las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica, con la cual también se violaron diversos artículos de la Constitución, afectando el derecho a un desarrollo sustentable, protección del medio ambiente, el derecho de los ciudadanos a tener un ambiente sano, porque la tendencia es tener nuevas fuentes de energía.

Esto, señaló, genera preocupación internacional.

"Hay preocupación grande porque es un talante provinciano, es un talante de rancho, 'a mi no me da la gana, porque esta es mi jurisdicción; hay además una especie reduccionista de la autoridad, lo que tiempos pasados se llamaba caciquismo o bien, para ser más específico en América Latina, caudillismos tropicales, o para ser más preciso todavía, Repúblicas bananeras", refirió.

Destacó que la propuesta de alargar el periodo del Presidente de la Corte viene del hecho de que los jueces mostraron su independencia e hicieron su trabajo.

"Los diputados no lo hicieron, se rindieron. Van a pasar muchos años para que los diputados logren lavar esto", expuso.

Tocará a los propios ministros resolver el problema, estimó Muñoz Ledo, con integridad intelectual y honor profesional.

Dijo que esperaba que el Ministro Arturo Zaldívar esté atemperando las consecuencias de un enfrentamiento muy grande con el Presidente López Obrador, al sostener diálogos con él directamente, en un afán por proteger a su grey.