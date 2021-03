Llama López Obrador al INE ´supremo poder conservador´

"Sí es extraño porque antes no lo hacían y ahora están convertidos en el supremo poder conservador. Ya deciden quién es candidato y quién no. Antes no era así. A lo mejor ya cambiaron las leyes o antes no se aplicaban y ahora sí se aplican", afirmó.

El mandatario dijo que se trata de algo que nunca va a ver bien, por lo que espera que comprendan que no es una intromisión ninguna decisión del INE.

"Es que yo fui víctima de esas maniobras porque me intentaron desaforar cuando fui Jefe de Gobierno porque no querían que apareciera yo en la boleta como candidato a la Presidencia en el 2006", rememoró.