Llama Liam ‘bruja’ a esposa de Noel

Todo parece indicar que las diferencias entre los hermanos Gallagher no quedan meramente entre ellos.

En esta ocasión Liam usó nuevamente su cuenta oficial de Twitter para referirse a Sara MacDonald, esposa de Noel y a quien el vocalista colocó como la culpable de que no se haya dado un reencuentro de Oasis.

“Pienso que es hora de dirigirse a la bruja. Me quieres ver muerto, tienes un tornillo suelto y sabes que el mundo lo sabe”, publicó el menor de los Gallagher y quien está en plena promoción de su primer disco solista, As You Were.

“Ella es la razón de que Oasis no siga. Íbamos a hacer una gira por Estados Unidos y ella le robó el pasaporte a Noel. Lo tuvo por una semana, mientras él venía llorando a mi puerta”.