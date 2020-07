Llama la alcaldesa a cumplir restricciones

Solamente trabajando en comunidad vamos a salir adelante y volver un día, si todos hacemos lo propio, a nuestra libertad". Maki Ortiz, Alcaldesa de Reynosa

"Estamos en un momento crítico de la pandemia, los contagios se están dando exponencialmente y ponen en riesgo muy serio al sistema de salud de la ciudad y del estado", declaró la Doctora Maki Esther Ortiz Domínguez, de acuerdo a la persistencia de esta localidad que sigue en lo alto de la estadística por COVID-19.

La Alcaldesa, médico de profesión y con vasta experiencia en la salud y en la administración pública en conjunto, destacó la coordinación del Gobierno Municipal que ella encabeza, con las autoridades estatalesy federales, para lograr juntos, reducir la incidencia de la enfermedad, con medidas como la restricción a la circulación vehicular.

"Los operativos como el Doble Hoy No Circula se hacen con la Guardia Nacional, la COEPRIS, Tránsito y Vialidad, apoyando estas medidas, pidiendo a la gente que no circule ciertos días y solicitando a los residentes del lado americano, que no vengan en estos momentos si no es por algo esencial", dijo la Doctora Maki Ortiz Domínguez.

Más allá de la difusión de las medidas para contener el contagio del virus SARS-CoV2, el Municipio ha tendido su mano solidaria con la población reynosense, apoyando hasta la fecha a cerca de 60 mil familias con el Programa Emergente de Canasta Básica y con la donación directa de despensas.

"Solamente trabajando en comunidad vamos a salir adelante y volver un día, lo más pronto que se puede si todos hacemos lo propio, a nuestra libertad, nuestra forma de vida, volvernos a abrazar, a estar juntos", dijo Maki Ortiz, invitando a todos a ser responsables con el seguimiento de las medidas sanitarias, básicamente la más importante, Quédate En Casa.