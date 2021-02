Llama Iglesia a mantenerse cerca de Dios

Los largos meses de la pandemia han impactado en la economía de las parroquias de la Diócesis de Victoria, confirmó el obispo Antonio González Sánchez, donde a pesar de esto no se tiene contemplado el cierre de alguna de las 36 parroquias distribuidas en los veinte municipios de la zona centro del estado.

"Seguimos haciendo las misas normales, obviamente ha bajado el número de asistentes por obvias razones, pero en todas las parroquias seguimos haciendo los servicios normales, misas diarias, misas dominicales", cabe recordar que el nuevo acuerdo gubernamental por la contingencia sanitaria de la COVID-19 limita a solo un 25 por ciento la capacidad de los servicios religiosos, "es obvio que si ha bajado la asistencia también ha bajado lo otro -los ingresos-, pero el dato concreto no lo tengo; yo me fijo en Catedral el domingo, y la asistencia ha bajado".

El acuerdo gubernamental limita la realización de los servicios religiosos a tres días a la semana -miércoles, sábados y domingos- hasta con tres servicios al día, el anterior decreto solo permitía un día a la semana -sábado o domingo-; asimismo, quedan prohibidas las reuniones masivas y es obligatorio el uso de cubrebocas y sana distancia, llevar a cabo una desinfección a la semana y establecer medidas de protección a favor de mujeres embarazadas, adultos mayores y niños.

"Como Iglesia seguimos con la vida normal porque entendemos o pensamos los sacerdotes que precisamente en estas situaciones de momentos difíciles, de situaciones adversos y peligrosas, es cuando más necesitamos a Dios, yo no estoy de acuerdo en que nos alejemos por esto, yo creo que son circunstancias en las que más necesitamos a Dios".

Monseñor González Sánchez apuntó que en los casi once meses de contingencia sanitaria en la entidad no ha resultado contagiado alguno de los 63 sacerdotes que encabezan la comunidad eclesiástica de la capital del estado, "le pido a Dios que no tengamos que cerrar templos, gracias a Dios a nivel sacerdotal hasta ahorita todos estamos bien, nadie se ha contagiado de eso -COVID-19- y mientras Dios lo permita yo pienso pedir a mis sacerdotes que sigan con su vida normal".